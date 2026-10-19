ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಓದಿದ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ, ವೇದಪಠಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಜೋಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಓದಿದ ಶಾಲೆ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ!
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆಯೇ, ವಿಜಯ್ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದರು? ಅವರ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು? ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ವಿಜಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಪರ್ತಿ ಬಾಯ್ಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಪರ್ತಿ ಗರ್ಲ್ಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಸ್ವತಃ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ!
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗೆ ತೆರಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಅವರು ಓದಿದ ಶಾಲೆ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅನುಭವ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಂಟಿ’ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್, ಆನಂದ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಇದೇನಾ?
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಸರ, ಪೋಷಕರು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಬಳಿಕ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
‘ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಬಹುದು!’
ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಭೇಟಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಬಯಸಿದ್ದಿರಬಹುದು; ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಒದಗಿಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಭೇಟಿಯು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವೂ ಆಗಿತ್ತು. ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.