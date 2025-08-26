ಏಷ್ಯಾಕಪ್ T20ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿವರು!
ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯು T20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
- ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಜದ್ರಾನ್:
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಜದ್ರಾನ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35.20 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್:
T20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್. 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30.40 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 151 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನೂ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ:
ಭಾರತ ತಂಡದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ 9 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ T20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 30.11 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 271 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 27 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
4. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ:
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 85.80ರ ಅದ್ಭುತ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 429 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 40 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5. ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ T20ಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್. 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 47 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದೆ. 22 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.