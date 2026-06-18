ಪಿಚ್ ಯಾವುದಾದ್ರೇನು, ಬಾರಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ! ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ Team India ಟಾಪ್-5 ಸ್ಕೋರ್ಗಳಿವು!
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 400+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಆ ಪಂದ್ಯಗಳ ರೋಚಕ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ 5 ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ್ದೇ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ಭಾರತ (ತಲಾ 8 ಬಾರಿ) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 400+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 7 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ 5 ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರ (418/5)
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 418/5. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ 2011ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 418 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. 50 ಓವರ್ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 415 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಮಳೆ (414/7)
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಮುಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ (413/5)
ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. 2007ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ (ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್) ಬರ್ಮುಡಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 413 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾರಿ ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.
ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗೇಮ್ (410/4)
2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ 2023ರ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಫೋರ್, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 410 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ (409/8)
ಪಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಲಾಭ
ಭಾರತ ತಂಡ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ 400+ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ತವರಿನ ಅಂಗಳಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಭಾರತ ದಾಖಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಆರು 400+ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಐದು ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಭಾರತದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾರೀ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನ ಮಾಧವರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಬುಧವಾರ (17 ಜೂನ್ 2026) ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 402 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಈ ಎಲೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
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