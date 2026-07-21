ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಭಾರತ-ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುವಕರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯು ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 25 ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಈ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ಪಡೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಸರಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ!
ಈ ಸರಣಿಯು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯರ್ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದಾಗಿನಿಂದ ತಂಡವು ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ 7 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿ, ಜಯದ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳುವುದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ತಾರೆಯರು!
ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್; ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿರುವ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 129 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 151.50 ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 3,665 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 65 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 156 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1,815 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಇವರು, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ: 23 ವರ್ಷದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ (ODI) ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಡಿದ 2 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ, ಕೆಳಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 38 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7.57 ರ ಚುರುಕಾದ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 38 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 11 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಟಿ20 ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬಲವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ: 24 ವರ್ಷದ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಗಂಟೆಗೆ 150 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, 16 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿರುವ ಅಶೋಕ್, ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡ!
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷ ದುಬೆ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್. ಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲುವಿನ ದಂಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.