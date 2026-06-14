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- Rohit Sharma ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರಾ? ಆ ರನ್ ಔಟ್ ನಂತರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗಿಲ್!
Rohit Sharma ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರಾ? ಆ ರನ್ ಔಟ್ ನಂತರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗಿಲ್!
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನೌಟ್ ಆದಾಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (Rohit Sharma) ತೋರಿದ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (Shubman Gill) ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇ (Replay) ನೋಡಿದ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಿಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನೌಟ್ ಆದಾಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಈಗ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ರನೌಟ್ ಆದ ನಂತರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಿಲ್ ಅವರೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರನ್ ಓಡುವಾಗ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ರನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಔಟಾದ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಗಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಅಫ್ಘಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಾ ಘಜನ್ಫರ್ ಅವರ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಿಡ್-ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ರೋಹಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ಗಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಅರ್ಧ ಪಿಚ್ ದಾಟಿ ಬಂದರೂ, ಬೌಲರ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಲ್ಗೆ ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ವಾಪಸ್ ಓಡಿದರೂ, ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಥ್ರೋಗೆ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಅವರು ರೀಪ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು...
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, 'ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಆ ರನೌಟ್ನ ರೀಪ್ಲೇ ನೋಡಿದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು, 'ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು' ಅಂದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ರನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರು,' ಎಂದು ಗಿಲ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರೋಹಿತ್ ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರೂ, ಗಿಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 195 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 13 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಗಿಲ್ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು.
If everyone has ears and eyes, its pretty clear that bloody rohit sharma kept running despite seeing shubman gill is stuck with the bowler ahead of him and can't run any further pic.twitter.com/HwhoouUUJ2
— Shubman-Core💥 (@VihanWahi44569) June 13, 2026
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಓಪನರ್ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಗಿಲ್ ಹೊಗಳಿದರು. 'ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಂತೆ ಆಡಿದವು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ, ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಿಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಲಭವಾಯಿತು, ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.
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