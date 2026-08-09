ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಅಥವಾ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅತಿಯಾದ ಆತುರ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಓಟದಲ್ಲಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿಗ್ಗಜರು ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಅಥವಾ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅತಿಯಾದ ಆತುರ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಓಟದಲ್ಲಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೋಡೆ, ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಲನ್ ಸಮರವೀರ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ತಿಲನ್ ಸಮರವೀರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2001 ರಿಂದ 2013ರ ನಡುವೆ 81 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಇವರು 11 ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವರು 156 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 12 ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 103 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಪರ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಹೇಡನ್, 12 ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಡರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (ಭಾರತ)
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ 'ದಿ ವಾಲ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಸು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿರಬಹುದು. 1996 ರಿಂದ 2012 ರವರೆಗೆ 164 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ದ್ರಾವಿಡ್, ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ 13 ಬಾರಿ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದರು.
ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 168 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13,378 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಮನ್ವಯ ತಪ್ಪಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.