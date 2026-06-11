5 ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್
ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 13 ರಂದು ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶರ್ಮಾ, ಜೂನ್ 13 ರಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ 39 ವರ್ಷ 44 ದಿನಗಳು. ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರನಾಥ್ ದಾಖಲೆ
ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರನಾಥ್ 1989 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮರನಾಥ್ ವಯಸ್ಸು 39 ವರ್ಷ, 36 ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ODI ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ 39 ವರ್ಷ 44 ದಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾನ್ಸ್ ಖುಷ್
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಪಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ COE ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ರೋಹಿತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 13 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಧರ್ಮಶಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
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