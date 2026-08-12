ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ಗೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕೇವಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸುವುದಲ್ಲ, ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ಗೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಿರಾಜ್ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಸಿರಾಜ್ ಕತ್ತರಿ ಹಿಡಿದು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಗು ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತ ಸರ್ಫರಾಜ್ಗೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಈ 'ಹೊಸ ಅವತಾರ' ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಆಯ್ಕೆ
ಈ ತಮಾಷೆಯ ನಡುವೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಬುಲಾವ್ ಬಂದಿದೆ. ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಬಿ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಪಾದದ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅಂಕಿಅಂಶ
- ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು: 6
- ಒಟ್ಟು ರನ್: 371
- ಸರಾಸರಿ: 37.1
- ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್: 150
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಿಂಚುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಈ ಗಂಭೀರ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ, ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರ ಇಂತಹ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.