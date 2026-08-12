ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಯುವ ಆಟಗಾರರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ರೋಹಿತ್ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ ಹೊಸ ಟಿವಿ ಶೋ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮೂಡಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಆಸೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಹಿತ್ ಇನ್ನೂ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಟಿವಿ ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುಳಿವೇ?
ಈ ನಡುವೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, Sony ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘Rohit Sharma Show’ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಖಚಿತ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ?
ರೋಹಿತ್ ಅವರ ODI ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಯುವಶಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಲೇ ಖಚಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.