Vaibhav Suryavanshiಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ
15 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್
15 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಏನು?
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಹುಡುಕಾಟ ಪದಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ," "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಯಸ್ಸು," "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು," "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ," ಮತ್ತು "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಲೆ 2026" ನಂತಹ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ
ವೈಭವ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಭೀತ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಗಳಿಂದ ಅನುಸರಣೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಯಸ್ಸು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಏರಿಕೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಅವರು 1959 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 124 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಭೀತ ಶೈಲಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ವೈಭವ್ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಫ್ರಿದಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಾಗಿ ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟ: ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕುತೂಹಲವು ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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