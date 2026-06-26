15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ Team India ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿರುವ Vaibhav Suryavanshi, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ Sachin Tendulkar ಅವರ 36 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಭಾರತದ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ?
Vaibhav Sooryavanshi ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರ ಮೂಲದ ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್. ಕೇವಲ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಿಡಿಲೇ ಬಡಿದಂತಿತ್ತು. ಅವರು 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಗ್ರ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದರು.
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ
2026ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿ ವೇಗದ ಫಿಫ್ಟಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂ
ವೈಭವ್ ಇನ್ನೂ 16 ವರ್ಷ ತುಂಬದ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬದಲಾವಣಾ ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರೂ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಬಳಿಕ ಟೀನೇಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ!
ಭಾರತದ ಪರ ಟೀನೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Sachin Tendulkar, Parthiv Patel, Piyush Chawla ಮತ್ತು Laxman Sivaramakrishnan ಪ್ರಮುಖರು. ಇದೀಗ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.