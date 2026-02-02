- Home
ಮುಂಬರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತ ವಿರುದ್ದ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದಾದರೆ, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ.
ಇದು ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ?
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ!
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ 10 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಗಳು 25 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿಯೇ 22 ಕೋಟಿ ಜನರು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
300 ಕೋಟಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ನಷ್ಟ
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ?
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಜಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯದ ನಷ್ಟವು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 138.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಐಸಿಸಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಐಸಿಸಿಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಅದು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವುದೇ ಐಸಿಸಿ ನೀಡುವ ಅನುದಾನದಿಂದ.
ಐಸಿಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಬಿಗೂ ಹೊಡೆತ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಪಿಸಿಬಿ) ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮತ್ತು ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಐಸಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಆದಾಯದ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ 5.75% (ಸುಮಾರು 34.51 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಅನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಗಂಡಾಂತರ
ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧದಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ತಾನೇ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಡಲಿದೆ.
