ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 15ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಲುವು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಐಸಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಿಯಾಗಿ ಉಗಾಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ದ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಐಸಿಸಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ
ಭಾರತ ಮೇಲಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದರೇ, ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದ 34.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 316 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಯೋ-ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಹೀರಾತು ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದಲೂ ಹೊರಕ್ಕೆ
ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ದೂರವಿರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಹಿಷ್ಕಾರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಬೀಗ ಬೀಳಲಿದೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್) ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು. ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡದಂತೆ ಐಸಿಸಿ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಇದು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
