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- 2027ರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್? ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೆಗಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
2027ರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್? ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೆಗಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೂ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಭವ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸತತ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಲೀಗ್ನ ಗಣ್ಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಸವಾಲುಗಳು
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಐಪಿಎಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದರ ಸುಗಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆರಂಭವು ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿಂತನೆ
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಧುಮಾಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹವಾಮಾನವು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಧುಮಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಾರಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಿಂಡೋ
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರಕರನ್ನು (Broadcasters) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಧುಮಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ (Advertisers) ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಲಹೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ
ಐಪಿಎಲ್ ಕೇವಲ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಧುಮಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ನಂತರ ಮುಂದೂಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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