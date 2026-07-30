ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಬೌಲರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೇಳಿಕೆ..!
ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಭೀತ ಆಟ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಬೌಲರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಬೌಲರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ'
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು, "ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಬೌಲರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅವರ ನಿರ್ಭೀತ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ ಅನುಭವ..!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಖ್ಯಾತ ವೇಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿ, ವೇಗದ ರನ್ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಜಡೇಜಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಬೌಲರ್..!
ಅದೇ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. "ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಜಡೇಜಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಮುಖ್ಯ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪಿಚ್ಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಗತ್ಯ. ಇದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.