- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್-ಆರ್ಜಿವಿ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ: ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾರಣನಾ? ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಕಥೆ ಬಹಿರಂಗ
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್-ಆರ್ಜಿವಿ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ: ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾರಣನಾ? ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಕಥೆ ಬಹಿರಂಗ
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ.. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಊಹೆಗೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ವಾ? ಇವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೀರೋ
ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡರು. ಆದರೆ ತಾರಕ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 'ಸಿಂಹಾದ್ರಿ' ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ ವರ್ಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಮಾ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ವರ್ಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದಲೂ ಆಫರ್
ಸದ್ಯ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ 'ದೇವರ' ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೆಟ್ಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದಲೂ ತಾರಕ್ಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.