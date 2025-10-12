- Home
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ 'ವಾರ್ 2' ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ?
ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ YRF ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿಯಾರಾಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದ ವಾರ್ 2
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವಾರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ YRF ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
ಹೃತಿಕ್, ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ವಾರ್ 2
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುಸಿದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್
ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನಿಂದ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ RRR, ದೇವರ ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ವಾರ್ 2 ಫಲಿತಾಂಶ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದು?
ಈ ಫ್ಲಾಪ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ (YRF) ಜೊತೆ ಕಿಯಾರಾಗೆ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದವಿತ್ತು. YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ YRF ಕಿಯಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕಿಯಾರಾ
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸದ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. YRF ತನ್ನ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಟಿಯರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾರ್ 2 ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.