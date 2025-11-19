- Home
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ. ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಕ್ರೇಜ್...
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಟನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕನಗಲ ಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೈಲಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆ 'ಅಗ್ನಿಗುಂಡಂ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆಯಿತು. ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ತರಂತೆ.
ಅಗ್ನಿಗುಂಡಂ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
1984ರ 'ಅಗ್ನಿ ಗುಂಡಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಇತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್, ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೊಡೆದರಾ?
ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೇ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ಹೊಡೆತದ ನೋವಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಅತ್ತರು. ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಯಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವು
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮೂಲ ಹೆಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.