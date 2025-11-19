- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 'ವಾರಣಾಸಿ'ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ!
ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 'ವಾರಣಾಸಿ'ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ!
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸದ್ಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಪಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕರಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿದೆಯಂತೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸಂಭಾವನೆ
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿವರಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ
ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ತ್ರಿಶಾ, ಸಮಂತಾ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕಿಯರು ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಭಾವನೆ ಐದು ಕೋಟಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ, ಮೂವರು ನಾಯಕಿಯರ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಸಮ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯುವ ನಾಯಕರ ಸಂಭಾವನೆಗೂ ಸಮ ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2002ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ 'ತಮಿಳನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಮಿಳಿನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ದಿ ಬ್ಲಫ್' ಮತ್ತು 'ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ 'ಜಂಜೀರ್'ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಅದೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.