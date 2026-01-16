ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಗಡಿಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖತ್ ಅಸ್ಲಂ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ಈ ಪಯಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನಬಹುದೇ?
ಬೆಂಗಳೂರು: "ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದರೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಮಾತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿಖತ್ ಅಸ್ಲಂ ಪೊವೆಲ್. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಖತ್ (Nikhat Aslam Powell) ಅವರ ಕಥೆ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ!
ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯವರೆಗೆ:
ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುವಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ನಿಖತ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡವರು. "ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೀರ್ಪು (Judge) ನೀಡುತ್ತೇವೆ," ಎನ್ನುವ ನಿಖತ್, ಇದೇ ವಸ್ತುವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ದ ಬೆನಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್' (The Benefaction) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನ ಮಿಡಿಯುವ 'ದ ಬೆನಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್' ಕಥೆ:
ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವು ರಿಷಿ ಸಾಳ್ವಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕನ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು 'ಗುಡಿಯಾ' ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ದುಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ರಿಷಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಕಂತು ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿಯಾಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹಣವಿರುವ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಮಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಎಂಬ ನೈತಿಕ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ. ನಟ ನವೇದ್ ಅಸ್ಲಂ ರಿಷಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಅಕೋಲೇಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್'ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ, ದೆಹಲಿಯ '7ನೇ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್'ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್'ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ:
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದವಳು. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಗಾಫೋನ್ ಹಿಡಿದಾಗ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಆತಂಕವಿತ್ತು," ಎಂದು ನಿಖತ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುತೇಕರು ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು! ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಿಯ ಪತ್ನಿ ನೈನಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ರಾಫ್, ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾ:
"ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವವೇ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವ ನಿಖತ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ (ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ) ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಗಡಿಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖತ್ ಅಸ್ಲಂ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ಈ ಪಯಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ 'ದ ಬೆನಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್' ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ.