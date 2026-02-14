ಪುಷ್ಪ, ಕಾಂತಾರ, ಬಾಹುಬಲಿ; ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಳುತ್ತಿರುವ 5 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಳುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ 6 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಟ್ ಐಕಾನ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಭಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿವೆ.
ಪುಷ್ಪ -- ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ಪುಷ್ಪ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಜಾನರ್ಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿದೆ. ರಾ ಕಂಟೆಂಟ್, ಹರಿತವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. 'ಪುಷ್ಪ ರಾಜ್' ಪಾತ್ರವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಚಾರ್ಟ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2' ಸುಮಾರು 1800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಥೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು 'ಕಾಂತಾರ' ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೌತ್ ಟಾಕ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ನಟ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಹುಬಲಿ'. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸರಣಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ, ತನ್ನ ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಸರಣಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.
ಸಿಂಗಂ, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್
ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ 'ಸಿಂಗಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಪ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದವು. 'ಸಿಂಗಂ' ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಈ ಸರಣಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇರಾಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ 'ಸಿಂಗಂ' ಸರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
KGF - ಯಶ್
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಯಶ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನಿರೂಪಣೆ, ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕಥೆಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು 'ಕೆಜಿಎಫ್'ನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವು.
