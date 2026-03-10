- Home
- Entertainment
- Cine World
- OTT Release This Week: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಕುರ್ಚಿ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಕೂರಿಸುತ್ತೆ
OTT Release This Week: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಕುರ್ಚಿ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಕೂರಿಸುತ್ತೆ
Netflix Top 10 Movies: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಶನಲ್ ಸಿನಿಮಾವಿದ್ದರೆ , ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿತ್ರ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 19 ರಂದು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
'ತಸ್ಕರೇ: ದಿ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ವೆಬ್'
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ತಸ್ಕರೇ: ದಿ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ವೆಬ್' ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್' ಶೋ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ನಟನೆಯ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಅಮರ ಕಾವ್ಯಂ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
'ವಿತ್ ಲವ್'
ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ವಿತ್ ಲವ್' ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮದನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷನ್, ಜೀವಿತ, ಅನಸ್ವರ ರಾಜನ್, ಅಜು ವರ್ಗೀಸ್, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್' ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ಟನ್' ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
'ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 3'
ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 3' ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಒನ್ ಪೀಸ್' ಎಂಬ ಸಿರೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
'ಅನಗನಗಾ ಒಕ ರಾಜು'
ಟಾಪ್ 10ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ಅನಗನಗಾ ಒಕ ರಾಜು' ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವೀನ್ ಪೋಲಿಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಗವಂಶಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.