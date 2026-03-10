ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಂದೆಗಾಗಿ ಕಥೆ ಕೇಳದೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ!
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಂದೆ
ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಇವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ದೇವಾಂತಕುಡು' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಚಿರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನ ನಿರ್ಮಾಣ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಟ ಜಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತೆರೆಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಕೇಳದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಕಥೆ ಕೇಳದಿರಲು ಕಾರಣ
ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕಥೆ ಕೇಳದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ' ಎಂದಿದ್ದರು ಚಿರು.
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಾಯಕಿ
ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರವೇ 'ಯಮುಡಿಕಿ ಮೊಗುಡು'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
