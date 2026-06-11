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- Shocking: 54,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿವಂತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಏಕೆ?
Shocking: 54,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿವಂತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಏಕೆ?
54,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಶರ್ಮಿನ್ ಇಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದುರಂತ!
₹54,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಬನ್ಸಾಲಿ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರಾದ ಶರ್ಮಿನ್ ಸೇಗಲ್! ಇದು 'ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್' ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಹಿ ವಾಸ್ತವ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 'ಸರ್ ನೇಮ್' (ಮನೆತನದ ಹೆಸರು) ಮತ್ತು 'ಹಣ' ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಶರ್ಮಿನ್ ಸೇಗಲ್. ಅಂದಾಜು 54,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಶರ್ಮಿನ್ ಇಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬನ್ಸಾಲಿ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರದ ನೆರಳು:
ಶರ್ಮಿನ್ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರೇನಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೇಲಾ ಸೇಗಲ್ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಶರ್ಮಿನ್, ತನ್ನ ಸೋದರಮಾವ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು. 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' ಮತ್ತು 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ'ದಂತಹ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೆರೆಮರೆಯ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮಲಾಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಆಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಹೀರಾಮಂಡಿ ಎಂಬ ತಿರುವು: ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಶಾಪವಾಯ್ತಾ?
2024ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹೀರಾಮಂಡಿ: ದಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬಜಾರ್' ಸರಣಿ ಶರ್ಮಿನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಸೊಸೆಗಾಗಿ 'ಆಲಂಜೆಬ್' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ನಡುವೆ ಶರ್ಮಿನ್ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುನಾಮಿಯೇ ಎದ್ದಿತು!
ಶರ್ಮಿನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮುಖಭಾವ (Stone-faced) ತೋರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು. ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಟನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶರ್ಮಿನ್ ಅವರದ್ದು ಅತಿ ಸುಲಭದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದ ನಟನೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿತೆಂದರೆ, ಇದು "ನೆಪೋಟಿಸಂನ ಪರಮಾವಧಿ" ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಸಿರಿವಂತೆ:
ಶರ್ಮಿನ್ ಕೇವಲ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಅಂದಾಜು 54,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಹ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಇವರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ, ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದಾಗ ಶರ್ಮಿನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಜರು, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪಕ್ವವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರೂ, ಜನರ ಟೀಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಶರ್ಮಿನ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಶರ್ಮಿನ್ ಸೇಗಲ್ ಅವರ ಕಥೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಕೇವಲ ಹಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಜನ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಇಂದು 54,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಶರ್ಮಿನ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ!
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