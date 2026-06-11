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- ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು? ಬದಲಾಗಿರೋ ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಭಾರೀ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು? ಬದಲಾಗಿರೋ ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಭಾರೀ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರಿನ ನಾಮಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ತಿರುಮಲದ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂದು ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು 'ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್'. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರು ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಕಲ್ಯಾಣ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ 'ಪವನ್' ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಅಬ್ಬರ! ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಡುಗಿದರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ! ಹೌದು, ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರೋದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಇಂದಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನ್-ಕ್ರೌನ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ 'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಗ್ಗೆ.
ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ 'ಪವನ್' ಎಂದು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುವ ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಖತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ 'ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್' ಆಗಿದ್ದರು!
ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ:
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರಿನ ನಾಮಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ತಿರುಮಲದ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂದು ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು 'ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್'. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರು ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಕಲ್ಯಾಣ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೊಂದಲವೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ, ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲಿದ್ದ 'ಶ್ರೀ' ಮಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ 'ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್' ಆಗಿ ಉಳಿದರು.
ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟನ್ ಭಾರದ ಸಾಹಸ!
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ (Martial Arts) ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸುಮಾರು 450 ರಿಂದ 500 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ (ಅರ್ಧ ಟನ್!) ಭಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಆ 'ಪವರ್ಫುಲ್' ಬಿರುದು:
ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕಂಡ ಅವರ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಂಗಾಗಿ ಹೋದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡು, "ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪವನ್ ಪುತ್ರ ಹನುಮಂತನಂತಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಲ್ಲ, 'ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್'" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್, 'ಪವನ್' ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇ ಹೆಸರು ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. 'ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಜರ್ನಿ, ಇಂದು ಅವರನ್ನು 'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂಬ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಚಿವಾಲಯದವರೆಗೆ:
ಅಂದು ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 'ಪವನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು, ಇಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೂ ಆ 'ಪವನ್' (ಗಾಳಿ) ವೇಗವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ, 'ಪವನ್' ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ತೆಲುಗು ಜನರ ಪಾಲಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ "ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್" ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಅಸಲಿ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ!
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