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- The Odyssey Movie: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೋಲನ್ ಸಿನಿಮಾ! ಏನ್ರೀ ಇದು..!
The Odyssey Movie: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೋಲನ್ ಸಿನಿಮಾ! ಏನ್ರೀ ಇದು..!
The odyssey box office collection : ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಟಿದೆ. ಗಳಿಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಮ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯಾಮನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
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Image Credit : X/@odysseymovie
4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ದಾಟಿದ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾ
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 9,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 8.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 69.65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 83.14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಶುಕ್ರವಾರ 17.40 ಕೋಟಿ, ಶನಿವಾರ 22 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ 21.90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಸುಮಾರು 62% ರಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
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Image Credit : X/@odysseymovie
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ಸುಮಾರು 80% ರಷ್ಟು, ಅಂದರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 66.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 16.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿವೆ.ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 'ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್' ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ಧಮಾಲ್ 4' ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ.
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Image Credit : X/@odysseymovie
ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನೋಲನ್, ಮುಂದೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸವಾಲು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಚಿತ್ರವು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಓಪನ್ಹೈಮರ್', 'ಟೆನೆಟ್', 'ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್' ಮತ್ತು 'ಡನ್ಕಿರ್ಕ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ನಟನೆಯ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯಾಮನ್ 'ಕಿಂಗ್ ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್, ಆನ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ, ರಾಬರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟಿನ್ಸನ್, ಚಾರ್ಲಿಜ್ ಥರಾನ್, ಲುಪಿಟಾ ನ್ಯೊಂಗೊ, ಝೆಂಡಾಯಾ, ಜಾನ್ ಬರ್ನ್ಥಾಲ್, ಹಿಮೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಜಾನ್ ಲೆಗ್ವಿಝಾಮೊ ಮತ್ತು ಮಿಯಾ ಗೋತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ.
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