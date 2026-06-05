The Odyssey Movie: ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ಫಿಲ್ಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ಫಿಲ್ಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ( The Odyssey Movie ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಜುಲೈ 17, 2026 ರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಏನು?
ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮರ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಯ್ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಥಾಕಾದ ರಾಜ ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಡಾಮನ್ (ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ), ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (ಟೆಲಿಮ್ಯಾಕಸ್ ಆಗಿ) ಮತ್ತು ಆನ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ (ಪೆನೆಲೋಪ್ ಆಗಿ) ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಝೆಂಡಾಯಾ, ರಾಬರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲಿಜ್ ಥೆರಾನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ (Vice President) ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (Managing Director) ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಡಿಯಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ'.
ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 8 ರಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ನೋಲನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಇತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ನೋಲನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಜೂನ್ 8, 2026 ರಿಂದ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 17, 2026 ರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.