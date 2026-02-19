- Home
ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ?
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ಮುಂಬೈ: ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಬಂದು, ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅದಿತಿ ಭಾಟಿಯಾ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2: ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್' (The Kerala Story 2: Goes Beyond) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಭಾಟಿಯ (Aditi Bhatia) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಟನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ:
ಅದಿತಿ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ! ಹೌದು, ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ವಿವಾಹ' (Vivah) ಮತ್ತು 'ಶೂಟೌಟ್ ಅಟ್ ಲೋಖಂಡ್ವಾಲಾ' (Shootout at Lokhandwala) ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಇವರು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ:
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದಿತಿಗೆ ಅಸಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ. ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾದ 'ಯೆ ಹೈ ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್' (Yeh Hai Mohabbatein) ನಲ್ಲಿ 'ರುಹಿ ಭಲ್ಲಾ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್:
ಅದಿತಿ 1999 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಅದಿತಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಇವರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಈ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವೇ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ:
ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದಿತಿ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಟೀಕೆಗೂ ಇವರು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದಿತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್ಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ:
ಈಗ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಮೂಲಕ ಅದಿತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಲ್ಕಾ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಅದಿತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯ ಈ ಸುಂದರಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುಂದಿನ ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
