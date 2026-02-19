- Home
- Dhurandhar Collection: 70 ದಿನದಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿವೆ?
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ನಟನೆ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 28 ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೊಯಿಮೊಯಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸ್ಪೈ-ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 70 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ₹894.49 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 3.6 ಕೋಟಿ ಫುಟ್ಫಾಲ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, 800 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ (₹836.09 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹225 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ₹669.49 ಕೋಟಿ ಲಾಭ (ROI) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಗಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ₹1354.84 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ₹299.35 ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು 'ದಂಗಲ್' (₹2059.04 ಕೋಟಿ) ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 28 ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 1. BookMyShow ನಲ್ಲಿ 59+ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ. 2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. 3. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ. 4. 800 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. 5. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. 6. ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ (ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ). 7. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ. 8. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ. 9. ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ. 10. ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್. 11. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ. 12. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ. 13. 2026ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ. 14. ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ, ನಾಲ್ಕನೇ, ಐದನೇ, ಆರನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ. 15. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಚಿತ್ರ. 16. 2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. 17. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ (3.6 ಕೋಟಿ ಫುಟ್ಫಾಲ್ಗಳು). 18. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಏಳನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಪ್ರವೇಶ (ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ). 19. 400 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಪ್ರವೇಶ (ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ). 20. 500 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ (15 ದಿನಗಳು). 21. 1000 ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. 22. ಸತತ 28 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 10+ ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. 23. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (₹28.60 ಕೋಟಿ). 24. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (₹146.60 ಕೋಟಿ). 25. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎರಡನೇ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (₹261.50 ಕೋಟಿ). 26. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (₹58.20 ಕೋಟಿ). 27. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ($20.65 ಮಿಲಿಯನ್). 28. 2025ರ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
