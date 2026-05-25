Kannada

ಏಳು ಸೂಪರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಸರು

cine-world May 25 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Social media
ರಾಟ್ಸಾಸನ್ (Ratsasan)

ಮನೋವಿಕೃತ ಕೊಲೆಗಾರನ ಪತ್ತೆಯ ಕಥೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲೂ (Perfect Blue)

ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ (No Country For Old Men)

ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ.

ಮೆಮೊರಿಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಡರ್ (Memories Of Murder)

ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ ಕಥೆ. ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ.

ದಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಸ್ (The Silence Of The Lambs)

ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ. ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ.

ಸೆವೆನ್ (Seven)

ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಕಥೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೈಕೋ (Psycho)

ಹಣ ಕಳ್ಳತನದ ಕಥೆ. ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೈಕೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ.

