Actress Surekha Vani News: ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಸದ್ಯ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಗಳು ಸುಪ್ರೀತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಮಗಳು ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವರೇ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ
ಈ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀತಾ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರಂತೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ಪತಿ ಸುರೇಶ್ ತೇಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮರುಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಗಳ ಕೆರಿಯರ್ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರಿಂದಲೇ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಲು ಮಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ತುಂಬಾ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಗಳೇ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀತಾ, ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮರುಮದುವೆ ಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ.
ನನ್ನ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ
ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಆಕೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವಾದರೂ ಆಕೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆಯ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರೂ ಓಕೆ ಎಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಪ್ರೀತಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ `ಅಮರಾವತಿಕಿ ಆಹ್ವಾನಂ`
ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಪ್ರೀತಾ 'ಅಮರಾವತಿಕಿ ಆಹ್ವಾನಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಕಂಠಮನೇನಿ, ಧನ್ಯಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಎಸ್ತರ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಿ.ವಿ.ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ರಾವ್, ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಸುಪ್ರೀತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
