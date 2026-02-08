ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್, ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈ: ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಸಮಾಜದ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
ಮದುವೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು:
ಮದುವೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರ ಮತ್ತು ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದ ಅವರು ಜನ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಂಕಿತ ಒಳನುಸುಳುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾಗವತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಜಿಡಿಪಿ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮತೋಲನದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ:
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಪರದೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಗ್ಗ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು. ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಘದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
