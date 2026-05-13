ಮಹಾಕಾಳನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದ 'ಆವಂತಿಕಾ'.. 'ದೇವರ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದೆ' ಎಂದ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೊಂಬೆ ತಮನ್ನಾ!
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೆಗಲಮೇಲೊಂದು ಹಳದಿ ಶಾಲು ಅವರೊಳಗಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುವಂತಿತ್ತು.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಿಂದ ಮಹಾಕಾಳನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ: ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ 'ಆವಂತಿಕೆ'ಯ ಭಕ್ತಿ ಪಯಣ!
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೋಹಕ ನಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ 'ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ವಾಲಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಮನ್ನಾ, ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಕಾಳನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪರವಶತೆ:
ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ' ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತಮನ್ನಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ 'ಭಸ್ಮ ಆರತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ (ಮೇ 12) ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ತಮನ್ನಾ ತಲೆಬಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅವರು ಶಿವನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಿದ ಸುಂದರಿ:
ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೆಗಲಮೇಲೊಂದು ಹಳದಿ ಶಾಲು ಅವರೊಳಗಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುವಂತಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ದೇಸಿ ಲುಕ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಯ ಕಳೆದರು.
"ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ":
ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಮನ್ನಾ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. "ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ದೇವರ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಆ ಈಶ್ವರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳು ನನಗೆ ಅತೀವವಾದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್ನಿಂದ ಮಹಾಕಾಳನವರೆಗೆ:
ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಮನ್ನಾ, ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ಅವರ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆದವರು. ನಂತರ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೀರಗದ್ದೆ ಅವಂತಿಕೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ, ಆಗಾಗ ಕೇದಾರನಾಥ, ವಾರಣಾಸಿ ಅಥವಾ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವವನ್ನು ತಮನ್ನಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. "ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ'ಯ ಈ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವತಾರ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!
