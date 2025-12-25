- Home
ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ, 54 ವರ್ಷವಾದರೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ. ತನಗಿಂತ 24 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಸೂಯೆಪಡುವಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್
54ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯುವ ನಟಿಯರು ಅಸೂಯೆಪಡುವಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇಷ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಜೀವನ
ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಟಬು. 54 ವರ್ಷವಾದರೂ ಗ್ಲಾಮರ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
54ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನಗಿಂತ 24 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ನಟ ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. 'ದಿ ಸೂಟಬಲ್ ಬಾಯ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಟಬು, ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೋ' ನಂತರ ಅವರು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
'ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೋ' ನಂತರ ಟಬು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
