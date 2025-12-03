- Home
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಯನತಾರಾ, ರೋಜಾ, ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಮಂತಾ - ರಾಜ್ ನಿಡುಮೋರು
ಸೌತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮದುವೆ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಇವರ ಮದುವೆ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ನಯನತಾರಾ -ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಶಿಂಬು, ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ - ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಶಿವಗಾಮಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. 90ರ ದಶಕದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 'ಚಂದ್ರಲೇಖ' ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿತ್ತು.
ರೋಜಾ - ಸೆಲ್ವಮಣಿ
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದವರು ರೋಜಾ. ನಟಿಯಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ, ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಹಾಸಿನಿ - ಮಣಿರತ್ನಂ
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ. ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. 80, 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಖುಷ್ಬೂ - ಸುಂದರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ. ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಖುಷ್ಬೂ, ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಸುಂದರ್ ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ.
ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಇತರೆ ನಟಿಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿಯರು ಇನ್ನೂ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ, ಗೋಲ್ಡಿ ಬೆಹ್ಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಅಮಲಾ ಪೌಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮುಂತಾದವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
