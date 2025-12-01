- Home
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ ಪತ್ನಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಯಾರು? ಸಮಂತಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು? ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಸುಗುಸು
ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ ಪತ್ನಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಸುಗುಸು ಹಬ್ಬಿದೆ.
ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸಮಂತಾಗೆ ಸ್ನೇಹ
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಸಿರೀಸ್ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸಮಂತಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರಿನವರು
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರಿನವರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.
ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಫೇಮಸ್
ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಫೇಮಸ್. 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಸಿರೀಸ್ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 'ಗೋ ಗೋವಾ ಗಾನ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪಡೆದ ಇವರು, ಹಲವು ಹಿಟ್ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
90 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 90 ಕೋಟಿ. ಡಿಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ D2R ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಸೀಸನ್ಗೆ 60 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
