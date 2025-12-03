ಸಮಂತಾ ಲೈಫ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಯಾಮ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್
ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಮೋಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಶಿಲ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್.
ಶಿಲ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ 'ಸಾಕಿ' ಎಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಆಗಾಗ ಶಿಲ್ಪಾ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದ ಸ್ಯಾಮ್
ಶಿಲ್ಪಾ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ, 'ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀಯ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2 ನಿಂದ ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ಪರಿಚಯ
ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಮತ್ತು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
