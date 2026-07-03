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- Samantha-Anushka Shetty: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಮಂತಾ!
Samantha-Anushka Shetty: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಮಂತಾ!
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅಭಿನಯದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 'ಅರುಂಧತಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್?
Samantha Ruth Prabhu: ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 17 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಹೆಸರಿನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅಭಿನಯದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 'ಅರುಂಧತಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ'ನ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 83.12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಅರುಂಧತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ 70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಚಿತ್ರದ 10ನೇ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ 78.71 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ.
10ನೇ ದಿನದಂದು, ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 22.85 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. 12ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ 83.12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರವು 2009 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾರರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರ ಅರುಂಧತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುರಿದಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಸಮಂತಾ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ತೆಲುಗು 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ ಅಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಎದುರಿಸಿದೆ.
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಗೆಲುವು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಶ್ ನೀಡಬಹುದು. ಬಾಹುಬಲಿ, ಪುಷ್ಪ, ಕೆಜಿಎಫ್, ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಿಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಾಗಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿ.ವಿ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯಾದ ತ್ರಲಾಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತು ಹಿಮಂಕ್ ದುವ್ವುರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
19 ಜೂನ್ 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಟಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳದ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಓಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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