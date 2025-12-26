- Home
- ರಾಜ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಂತಾ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯವೇನು? ನಟಿಯ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಯ್ತು!
ಸಮಂತಾ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೈಹಿಡಿದ ಸಮಂತಾ! ಮದುವೆಯ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ 2025ರ ವರ್ಷವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಂವತ್ಸರ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ ಸಮಂತಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮಧುರವಾದ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಮಂತಾ ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ!
ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಸಂಭ್ರಮ:
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾಲೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಸಮಂತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಪೋಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ತುಂಟತನದ ನಗು ಬೀರಿದ್ದರೆ, ಸಮಂತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸಾರೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ದಂಪತಿ:
ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದು ಸಮಂತಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ರೆಡ್ ಬನಾರಸಿ' ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರ್ಪಿತಾ ಮೆಹ್ತಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ತಾರಗಳು ಅವರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ವರ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರು ತರುಣ್ ತಾಹಿಲಿಯಾನಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೇಜ್ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಡಗಿದೆ ಆ ಸುಂದರ ರಹಸ್ಯ!
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ. ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೆಹಂದಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅರುಳ್ಮೊಳಿ ಇಳವರಸು ಈ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ನಂತೆ ಸಮಂತಾ 'ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್' ಅಥವಾ ಅತೀ ಸರಳವಾದ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು:
2025 ಸಮಂತಾ ಪಾಲಿಗೆ ಬರೀ ಮದುವೆಯ ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ವರ್ಷವೂ ಹೌದು. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಶುಭಂ' ಅನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತಂದರು. ಈ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2025ರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಂತಾ, "ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ವರ್ಷ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ, 'ಶುಭಂ' ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರ—ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ದಂಪತಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪಯಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ.
