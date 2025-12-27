- Home
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್.27 ರಂದು ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿದೇಶಿ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರಾ ?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ವಿದೇಶಿ ನಟಿಯರು
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಲ್ತಾನ್ ನಟ ತಮ್ಮ ಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿದೇಶಿ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಬರುತ್ತಾರಾ?
ವಿದೇಶಿ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಬಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರು ಅನೇಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದ ಈ ನಟಿ 'ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್', 'ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ', 'ಟೈಗರ್ 3', 'ಭಾರತ್', 'ಪಾರ್ಟ್ನರ್', 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೂನ್ ಕಿಯಾ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ/ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬಂದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ 'ಕಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 'ರೇಸ್ 3' ರಲ್ಲಿ ತಾರಾಗಣದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಖ್ಯ ನಟರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಲಿ ಲಾರ್ಟರ್
'ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಎದುರು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅಲಿ ಲಾರ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಮೇರಿಕನ್ ನಟಿ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಸ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಝು ಝು
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ನಟಿ ಝು ಝು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡೋ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ
ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬಂದ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಖಾಮೋಶಿ: ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್'ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
