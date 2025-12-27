ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರತ್ನ ಅಂದರೆ ಜೆಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿತು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರತ್ನ ಅಂದರೆ ಜೆಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ರಹಸ್ಯ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಭಾಯಿಜಾನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಂದು, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು. ಸಲ್ಮಾನ್, ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರತ್ನ, ಅಂದರೆ ಜೆಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಧರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಆ ರತ್ನ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಈ ರತ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿತು
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನದ ಹೆಸರು ಫಿರೋಜಾ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಹೊರಗೇ ಇರಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಫಿರೋಜಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಫಿರೋಜಾ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಫಿರೋಜಾ ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು-ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಫಿರೋಜಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರತ್ನ. ಇದನ್ನು ಉಂಗುರ, ತಾಯತ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಫಿರೋಜಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ
ಫಿರೋಜಾ ರತ್ನವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರೋಜಾ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಾಭದ ಬದಲು ನಷ್ಟವೂ ಆಗಬಹುದು.