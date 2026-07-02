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- Arjun Reddy ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ… ಸಂದೀಪ್ ವಾಂಗಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ
Arjun Reddy ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ… ಸಂದೀಪ್ ವಾಂಗಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ
Arjun Reddy: ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಾಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಶಾಲಿನಿ ಪಾಂಡೆ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯಂತೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ
2017ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಷ್ಟ್ರಿಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಾಂಗಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಹಳೆ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾವು ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ‘ಆ ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡು’ ಎಂದು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರು 2017 ರ ‘ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ‘ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ… ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲಾ… ‘ಆಕೆಯನ್ನು ನಾಯಕಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಮರೆತುಬಿಡು’ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ -ಶಾಲಿನಿ
ಕೊನೆಗೆ ‘ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶಾಲಿನಿ ಪಾಂಡೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು, ತಾವೇ ಆ ಪಾತ್ರದಂತೆ ನಟಿಸುವ ಚತುರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಿಂದಿಯ ‘ಏಕ್ ದಿನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ೧, ರಾಮಾಯಣ್ ಪಾರ್ಟ್ 1ಮತ್ತು 2, ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ, ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
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