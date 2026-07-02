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- '2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಜೀವ ಕಳಕೊಂಡ್ರು..' ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ
'2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಜೀವ ಕಳಕೊಂಡ್ರು..' ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವು ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ (Controversial Remarks on Soundarya's Death)
ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ದುರಂತ ಸಾವು ಇಂದಿಗೂ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಕಾಡುವ ಕರಾಳ ನೆನಪು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು," ಎಂದು ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರುವುದು ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತ (The Two Lakh Offer and Helicopter Crash)
ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. 2004ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಿ.ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ರಾವ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಮರನಾಥ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. "ಅಂದು ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು," ಎಂದು ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ತಾವೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ತಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರೆಗೆ ಅಂದ ತಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ (The Definition of Grace and Elegance)
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವೆಯೂ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿಯೇ ಸೌಂದರ್ಯ ತೋರಿದ್ದವರು ನಟಿ ಸೌಂದರ್. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೀರೆ ಉಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ಅಂದ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕೇವಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ (Tackling Rumors and Marriage)
ತೆಲುಗಿನ ಅಗ್ರ ನಟರಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ರಾಜಶೇಖರ್, ಜಗಪತಿಬಾಬು, ಜೆ.ಡಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಗಪತಿಬಾಬು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ಇವರ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಇಟ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಘು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು, ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಕನ್ನಡದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು (Journey From Kannada to Telugu Super Stardom)
ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದವರಾದ ಸೌಂದರ್ಯ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಮನವರಾಲಿ ಪೆಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದರು. ನಂತರ 'ರಾಜೇಂದ್ರುಡು ಗಜೇಂದ್ರುಡು' ಮತ್ತು 'ಮಾಯಲೋಡು' ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನೆಯ ಮಗಳಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಜರಾಮರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರವಾಗಿದೆ.
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