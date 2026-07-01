ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಮನೆ ಊಟವೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ. ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ, ತಾಯಿ ಸುರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಜನಮ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಡುಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫೇವರಿಟ್? ರಸಂ, ಮೀನಿನ ಸಾರು ಹಾಗೂ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಮನೆ ಊಟವನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಡುಗೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ನಟನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸತನ ತೋರುತ್ತಾ, ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಮಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಊಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮನೆ ಊಟವೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಜನಮ್ಮ, ತಾಯಿ ಸುರೇಖಾ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ, ಮೂವರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಡುಗೆ ಚರಣ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಜನಮ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾಯಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಅಡುಗೆಗಿಂತ ಚರಣ್ಗೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಡುಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದರು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಪಾಸನಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾವೇ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಇಳಿದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಚರಣ್ಗೆ ಇಷ್ಟವೆಂದು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಆವಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚರಣ್ ಯಾವಾಗ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಊಟ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ಮಾಡಿದ ಮೀನಿನ ಸಾರು (ಚೇಪಲ ಪುಲುಸು) ಎಂದರೆ ಚರಣ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು, ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ರಸಂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಸುರೇಖಾ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ರಸಂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಊಟದ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 'ರಸಂ ಇದೆಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸುರೇಖಾ ಅವರು ರೆಡಿಮೇಡ್ ರಸಂ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುವ ಅಡುಗೆಯವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪಾಸನಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಚರಣ್ ಎಷ್ಟೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೂ, ರಸಂ-ಅನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಸಾರು (ಮಟನ್ ಪುಲುಸು) ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಫುಡೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಇಷ್ಟವಾದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.