- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ! ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ! ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಂತೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೈರಲ್
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಹೂರ್ತದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿಜಯ್- ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ
1. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮೇ 9 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಂಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
2. ರಶ್ಮಿಕಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬುಧ ಅಧಿಪತಿ. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 9 ಮತ್ತು 5ರ ದಿನಾಂಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ವೇಗದ (ವಿಜಯ್) ಸಂಕೇತವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯ (ರಶ್ಮಿಕಾ) ಪ್ರತೀಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತದ ವಿಶೇಷತೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 (ಗುರುವಾರ) ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನದ ತಿಥಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದಶಮಿ. ಇದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಥಿ. ನಕ್ಷತ್ರ ಮೃಗಶಿರಾ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:11 ರವರೆಗೆ), ನಂತರ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.
ವಾರ: ಗುರುವಾರ (ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾರ). ಗುರುವು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರ ವಿಶೇಷತೆ
ರವಿ ಯೋಗ: ಈ ದಿನವಿಡೀ 'ರವಿ ಯೋಗ' ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹ ಬಂಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
*ಆ ದಿನ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?*
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ:
ಸ್ಥಿರತೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 26 (2+6=8) ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ: ಇಬ್ಬರ ರಾಶಿಗಳು (ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ) ಭೂ ತತ್ವದ ರಾಶಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 'ಪವರ್ ಕಪಲ್' ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
*ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರ:* ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಬುಧ ವಕ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ (Mercury Retrograde) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂವಹನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ, ಇಬ್ಬರ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಆ ದಿನದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.