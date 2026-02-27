- Home
- ಮುಗಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ದೇವರಕೊಂಡ ಮದ್ವೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಮೋದಿ, ಶಾಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಜೋಡಿ
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಏನಂತಿದಾರೆ ನೋಡಿ..!
ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ರಾಯಲ್' ವೆಡ್ಡಿಂಗ್:
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆಯದೇ ಸುದ್ದಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ-ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ
ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು!
ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ.
ಕೇವಲ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು!
ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು
ವಧು ಮತ್ತು ವರನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮದುವೆಯ ಮೋಜನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಈ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಯ ನಿಜವಾದ 'ಟ್ವಿಸ್ಟ್' ಮತ್ತು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಶದ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರ ಭೇಟಿ! ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತಿವೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಿದೆ
"ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ" ಮತ್ತು "ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್" ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ #ViRoshWedding ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಜೋಡಿ
ನವಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯಬೇ ಕಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜತೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
