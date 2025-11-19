ತಾನು ಒಮ್ಮೆ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈಗಿನ ಸಂಗಾತಿ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಾನು ಒಮ್ಮೆ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಣಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒತ್ತಡದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಅಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅವರು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿರಬೇಕು
ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇರಬಾರದು. ನಾನೇ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಂಟು
ತಮ್ಮ 'The Girlfriend' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಭೂಮಾ ಪಾತ್ರದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಂಗಾತಿ ತನ್ನ ಮುರಿದ ಹೃದಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಯವಾಗಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಈಗ ಸಂತೋಷದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಮುಖ್ಯ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕಥೆಯು ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಭಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಜೀವನ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ, ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.