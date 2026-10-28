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- ದೀಪಾವಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಮರ! ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯ, ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು?
ದೀಪಾವಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಮರ! ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯ, ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು?
2026ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’, ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ಸೀನ್’ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಅಭಿನಯದ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ?
ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ?
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪಟಾಕಿಗಳ ಸದ್ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಧಮಾಕಾ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ 2026ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಸಮರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5, 2026ರಂದು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ‘ಸೀನ್’ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಅಭಿನಯದ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆಂದರೆ, ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿವೆಯೇ?
2024ರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. 2024ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ₹227.75 ಕೋಟಿ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2024 ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹227.75 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?
ಸಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರಲ್ಲಿ ‘ಟೈಗರ್ 3’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹148.05 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ‘ಸಿಂಗಂ ಅಗೇನ್’ ಮತ್ತು ‘ಭೂಲ್ ಭುಲಯ್ಯ 3’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ₹227.75 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ‘ಥಾಮಾ’ ಮತ್ತು ‘ಏಕ್ ದಿವಾನೆ ಕಿ ದಿವಾನಿಯತ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇವಲ ₹77.90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದವು.
ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣ
2026ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ನಟಿಸಿರುವ ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾವೂ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇದರ ಎದುರು ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ‘ಸೀನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮಿಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಆವೇಶಂ’ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವುದೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಯನತಾರಾ ಅಭಿನಯದ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಥೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಂಚಿಹೋಗುವ ಸವಾಲೂ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 400ಕೋಟಿ ದಾಟಬಹುದೆ?
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹320 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ₹400 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ತಲುಪಬಹುದು. ಹೀಗಾದರೆ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ 2024ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ₹227.75 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.
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