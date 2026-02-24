- Home
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ, ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕ್ಯಾರವಾನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮುಂದಿಡುವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ.
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಂನಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ನಟರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದವರು. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ, ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಅಯ್ಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ರಜನಿಕಾಂತ್, ವಿಜಯ್, ಸೂರ್ಯರಂತಹ ಟಾಪ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾರೆಯಾಗಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಉಯಿರ್ ಮತ್ತು உலகு ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೂ ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ರೌಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯಂತೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಾಗ, ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾರವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಸದ್ಯ ಮಸಾಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಕ್ಯಾರವಾನ್, ಟಾಪ್ ನಟರಾದ ವಿಜಯ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆಯಂತೆ.
