- ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ.. ಕೊನೆಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ
'ಶಿವ' ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ
ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ 'ಶಿವ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ವರ್ಮಾ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಶಿವ' ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
'ಶಿವ' ಚಿತ್ರದ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನರ ತೀವ್ರತೆ, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಆಗಲೇ ಅನಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಹೇಳಿದ ವರ್ಮಾ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶಿವ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Thank you @KChiruTweets gaaru, Also on this occasion I want to sincerely apologise to you if I ever unintentionally offended you ..Thank you once again for your large heartedness 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/08EaUPVCQT
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 9, 2025
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗಳು
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ವರ್ಮಾ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗಳು, ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಹಲವು ಬಾರಿ ವರ್ಮಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ
'ಶಿವ' ಚಿತ್ರದ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ 1989ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಯೂತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತವೆ.